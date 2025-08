L’ultimo post straziante di Simona, giovane pallavolista morta a 20 anni durante una festa privata

Una giovane di 20 anni è deceduta nella serata di venerdì 1 agosto durante un party in una villa privata situata a Bagheria, in provincia di Palermo. L’ultimo contenuto pubblicato sui suoi profili social risale a pochi minuti prima dell’incidente: un video in cui riprendeva un amico in un contesto festoso e apparentemente spensierato, poco prima che la tragedia si consumasse.

Le circostanze della morte in piscina

La vittima è stata trovata senza vita nella piscina della villa dove si teneva la festa. Al momento, le cause esatte che hanno portato al decesso non sono state ufficialmente chiarite. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi sono un malore improvviso, un possibile eccesso di alcol o una caduta accidentale in acqua. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, per la giovane non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Le autorità hanno disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, fondamentale per stabilire con precisione le cause della morte. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il profilo della giovane pallavolista

La ragazza, appassionata di pallavolo, aveva militato fino allo scorso anno nella squadra Acds Capacense Volley. Il presidente della società sportiva, Paolo Di Maggio, ha ricordato la giovane come una persona solare e dedita allo sport, che partecipava attivamente anche a iniziative rivolte ai più piccoli. Aveva inoltre trascorso un anno all’estero per un programma Erasmus, un’esperienza che aveva arricchito il suo percorso personale e sportivo.

La sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e la comunità sportiva, lasciando un vuoto difficile da colmare. La vicenda ha sollevato anche riflessioni sulle condizioni in cui si svolgono eventi simili e sulla necessità di garantire sicurezza e responsabilità.

Le autorità proseguono nell’attività investigativa per fornire una risposta definitiva sulle cause della morte e sulla dinamica dell’incidente. Nel frattempo, il dolore per la perdita di una giovane vita resta al centro dell’attenzione di chi l’ha conosciuta e stimata.