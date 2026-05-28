Gli rubano l’auto, il Sindaco si fa giustizia da solo: shock in Italia

Una serata tranquilla si è trasformata in un inseguimento dinamico e un arresto grazie all’intervento diretto del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri. La vicenda si è svolta a Prato, dove due presunti ladri hanno sottratto una BMW X1, dando il via a una lunga corsa sull’autostrada A1 fino al fermo da parte delle forze dell’ordine.

Il furto è avvenuto nel corso di una cena tra amici, quando la proprietaria della BMW X1 ha notato l’auto sparita dal parcheggio. Grazie al sistema GPS installato sul veicolo, è stato possibile monitorarne in tempo reale gli spostamenti sulle strade di Prato.

Il sindaco decide di intervenire direttamente

Informato della situazione, Andrea Tagliaferri ha scelto di seguire personalmente la vettura rubata, salendo in macchina con la proprietaria. Il primo cittadino ha raccontato che l’auto rubata è passata davanti a loro in piazza San Marco, dando così inizio a un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri.

Durante l’inseguimento, il gruppo ha tempestivamente allertato polizia e carabinieri, fornendo aggiornamenti costanti sulla posizione del veicolo in fuga. Questo coordinamento ha permesso alle forze dell’ordine di organizzare un blocco efficace per fermare i presunti ladri.

Fuga e arresto sull’autostrada A1

I sospetti ladri hanno accelerato, dirigendosi verso l’autostrada A1. Tagliaferri ha sottolineato che i fuggitivi non viaggiavano ad alta velocità, permettendo così di mantenerli sotto controllo fino alla zona di Pian del Voglio, dove è stato predisposto un blocco stradale. Diversi pattugliamenti della polizia hanno temporaneamente interrotto il traffico per consentire la cattura. Dopo alcuni minuti di tensione, la BMW è stata bloccata e i due uomini a bordo sono stati arrestati.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti borsoni, chiavi di altre automobili e dispositivi elettronici sospetti, elementi che secondo il sindaco fanno ipotizzare un’attività di furto organizzata. I due uomini arrestati, entrambi intorno ai cinquant’anni, sembrerebbero avere un profilo esperto nelle modalità di azione.

Andrea Tagliaferri ha minimizzato il proprio ruolo nell’episodio, rimarcando come il vero merito sia delle forze dell’ordine. La vicenda ha rapidamente suscitato interesse sui social e nei media, diventando un caso virale nelle ore successive.