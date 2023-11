Jannik Sinner esce allo scoperto e ufficializza la sua fidanzata, Maria Braccini, approfittando di San Siro e di una partita di Champions League per la loro prima uscita pubblica. L’altoatesino fresco di finale alle Atp Finals e di successo in Coppa Davis e la sua dolce metà hanno optato per Milan-Borussia Dortmund per «ufficializzare» la loro relazione. Continua quindi la storia d’amore tra il campione e la modella a dispetto del gossip su un presunto flirt tra il tennista e la modella Laura Margesin. In realtà il campione altoatesino, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, è fedele alla sua fidanzata storica che l’ha accompagnato a San Siro per assistere alla partita tra il Milan e il Borussia Dortmund.

Sinner a San Siro con la fidanzata Maria Braccini

Le telecamere hanno inquadrato Maria Braccini accanto a Jannik Sinner. I gossip insinuavano una rottura tra i due, che si amano con discrezione da ben tre anni, ma in realtà la love story prosegue. Del resto la modella era presente anche alle Nitto Atp Finals di Torino, all’incontro fra Sinner e Djokovic.

Sinner: chi è la fidanzata Maria Braccini

Classe 2000, Maria Braccini è una modella e influencer molto attiva su Instagram, dove vanta 150mila followers. Sembra che proprio sulla piattaforma social sarebbe iniziata la relazione con Jannik Sinner nel 2020, vissuta finora nel massimo riserbo. La relazione, dunque, va avanti a gonfie vele ormai da tre e nel cuore de campione c’è solo Maria.