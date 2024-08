Screenshot

Jannik Sinner ha incassato la sua quinta sconfitta stagionale nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, dove è stato superato dal russo Andrey Rublev. Nonostante una stagione finora brillante, con ben 44 vittorie all’attivo, questo risultato ha sollevato qualche preoccupazione, soprattutto per i segnali di affaticamento fisico che Sinner ha mostrato durante la partita. L’altoatesino è stato visto più volte toccarsi l’anca, la stessa che gli aveva già causato problemi al Roland Garros e lo aveva costretto a rinunciare agli Internazionali di Roma.

In conferenza stampa, Sinner ha analizzato il match, ammettendo le difficoltà affrontate: “È stata una partita complicata. L’inizio non è stato dei migliori, ma nel secondo set sono riuscito a trovare un po’ di ritmo. Nel terzo set, però, le cose non sono andate come avrei voluto. Rublev ha saputo sfruttare meglio i momenti chiave, meritando la vittoria”. Riguardo alle preoccupazioni fisiche, il tennista ha cercato di rassicurare i suoi sostenitori: “Il problema fisico? È normale che giocare due partite in un solo giorno sia duro, non siamo abituati a questo. Sì, sto bene. Credo che questi momenti siano più una questione mentale che fisica”.

Sinner ha anche riflettuto sul suo stato di forma attuale, riconoscendo che il suo corpo non è ancora al 100% a causa delle fatiche accumulate nelle ultime settimane. Tuttavia, ha dichiarato di essere concentrato sul recupero, con l’obiettivo di arrivare al massimo della forma per lo US Open, l’ultimo Slam della stagione. “Non posso fare miracoli in pochi giorni, quindi non sarò al top a Cincinnati, ma spero di esserlo a New York”, ha concluso Sinner, indicando che il suo focus è già rivolto al prossimo importante appuntamento.

Il match contro Rublev si è concluso con un punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 a favore del russo, dopo un incontro altalenante in cui Sinner ha mostrato segnali di ripresa nel secondo set, ma non è riuscito a mantenere il ritmo nel decisivo terzo set. La partita è stata interrotta brevemente per circa 30 minuti a causa della pioggia alla fine del primo set, ma Rublev è riuscito a mantenere la concentrazione, proseguendo la sua corsa verso le semifinali. Con questa sconfitta, Sinner lascia il torneo canadese, mentre Rublev continua la sua avanzata verso il titolo.