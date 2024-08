Sinner, il suo videomessaggio per incoraggiare Oliviero Toscani: “È un onore”

Jannik Sinner, attualmente in cima alla classifica mondiale del tennis, ha inviato un video messaggio emozionante a Oliviero Toscani, noto fotografo e pubblicitario italiano. Toscani, che di recente ha condiviso la sua battaglia contro una grave malattia, aveva rivelato come seguire le partite di Sinner fosse per lui una fonte di “conforto nella vita”.

“Leggo, guardo l’Inter in televisione e alcune squadre inglesi. Ma è Sinner che mi dà conforto nella vita. Ora tutti sono gelosi e invidiosi di lui: una cosa tipicamente italiana. Presto capirà chi sono i veri amici e chi no,” aveva dichiarato Toscani, riferendosi alla sua vita dopo la diagnosi di amiloidosi, una malattia con cui convive da un anno.

Attualmente impegnato negli US Open, Sinner ha voluto ringraziare Toscani, aggiungendo una nota di umorismo sulla loro diversa passione calcistica: “Ho saputo che sei tifoso dell’Inter – ha detto nel suo messaggio – non sono molto d’accordo con te su questo, ma chissà, magari un giorno vedremo insieme un derby”. Ha poi concluso con parole affettuose: “È un onore far parte delle tue giornate”. Il numero uno del tennis mondiale è stato profondamente toccato dalla storia di Toscani e ha registrato il video per esprimergli il suo sostegno, facendo sì che fosse recapitato in modo discreto al fotografo.