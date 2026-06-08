Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, si è presentato presso l’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti medici programmati. Questi esami sono stati previsti a seguito del malore che aveva colpito l’atleta durante il match al Roland Garros.

Il percorso clinico è finalizzato a monitorare lo stato di salute dell’altoatesino e a escludere qualsiasi complicanza correlata all’episodio di malessere fisico avuto durante la competizione contro Juanma Cerundolo. L’attenzione degli specialisti è concentrata su un controllo approfondito, mentre il tennista prosegue un programma di recupero mirato a garantirgli la migliore condizione fisica per i prossimi impegni agonistici.

Prima di raggiungere Milano, Sinner ha trascorso alcuni giorni di pausa in Sardegna, località scelta per il relax e la rigenerazione lontano dalle pressioni del circuito tennistico.

L’arrivo sull’isola è avvenuto in data 31 maggio, con un jet privato atterrato presso l’area dell’aviazione generale dell’aeroporto di Olbia. La scelta ricade ancora una volta sulla Gallura, meta prediletta per staccare dopo la stagione intensa.

Il soggiorno si è svolto nella zona di Porto Rafael, nel comune di Palau, una delle località più esclusive del nord Sardegna. Qui, Sinner ha alternato momenti di relax a uscite in mare, mantenendo un profilo basso pur accettando l’interazione con i tifosi, ai quali ha concesso diversi selfie.

Durante la permanenza in Gallura, il campione ha effettuato anche un tour nell’Arcipelago di La Maddalena, accompagnato dalla fidanzata Laila Hasanovic, come indicano le indiscrezioni. Non è la prima volta che Sinner sceglie la Sardegna per recuperare energie: già nell’estate 2025 aveva optato per la Costa Smeralda dopo il successo a Wimbledon. Questa consuetudine si rinnova nel 2026, alternando momenti di relax e natura agli impegni sportivi, con gli accertamenti clinici di Milano che rappresentano un passaggio fondamentale per definire il quadro delle sue condizioni fisiche.