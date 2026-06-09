Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, è stato sottoposto a una serie di controlli medici presso l’ospedale San Raffaele di Milano per chiarire le cause del malore accusato durante il recente Roland Garros. L’atleta ha trascorso circa quattro ore nella struttura, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, per una serie di esami clinici programmati che proseguiranno anche nella giornata successiva.

Lo scopo degli accertamenti è quello di verificare le condizioni fisiche del tennista e prepararlo in modo ottimale per la prossima competizione di rilievo, Wimbledon, dove Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato. All’arrivo in ospedale, Sinner si è limitato a un breve saluto ai cronisti, mantenendo la riservatezza sulle valutazioni mediche in corso.

Secondo quanto ricostruito, il tennista altoatesino è stato sottoposto a esami ematochimici, controlli generali e approfondimenti specifici di natura cardiologica. Al momento non emergono particolari preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di salute.

Questi accertamenti erano stati programmati a seguito della sorprendente eliminazione al Roland Garros, torneo in cui Sinner si era arreso all’argentino Juan Manuel Cerundolo nonostante un vantaggio di due set e il controllo del terzo parziale, prima di accusare un improvviso calo fisico.

Il campione ha spiegato di voler approfondire alcuni episodi di affaticamento manifestatisi negli ultimi mesi, specialmente durante partite disputate in condizioni climatiche difficili. Questo percorso di monitoraggio è ritenuto fondamentale dallo staff tecnico, in vista della seconda parte della stagione agonistica.

Dopo un periodo di riposo trascorso in Sardegna con la fidanzata Laila, Sinner è atteso al ritorno agli allenamenti a Montecarlo, dove riprenderà il lavoro sul campo nelle prossime ore. Il numero uno mondiale ha deciso di non partecipare ad altri tornei sull’erba prima di Wimbledon, saltando anche l’appuntamento di Halle. L’obiettivo prioritario è concentrare tutte le energie sulla preparazione per il torneo londinese, punto centrale della stagione estiva.

Parallelamente, il movimento tennistico italiano segue con attenzione anche le condizioni di altri atleti di rilievo, come Matteo Berrettini, che si prepara a tornare in campo dopo i problemi fisici al Roland Garros, e Flavio Cobolli, giovane talento in crescita che ha raggiunto la finale del torneo parigino. Un messaggio significativo è stato rivolto a Cobolli dal fratello Guglielmo, che ha sottolineato il coraggio del giovane e l’importanza delle sconfitte come parte del percorso sportivo.