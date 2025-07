“Sintomi gravi, non mangiateli!”. Ritirati dai supermercati italiani: grosso rischio per la salute

Un nuovo allarme alimentare ha colpito i supermercati italiani, con il ritiro di un prodotto ittico molto diffuso a causa di potenziali rischi per la salute. Le autorità sanitarie hanno emesso un avviso urgente, invitando i consumatori a prestare attenzione alle etichette e a evitare il consumo di specifici lotti di prodotti.

Ritiro precauzionale di conserve ittiche

Il provvedimento riguarda una partita di filetti di acciughe in olio di oliva proveniente dalla Spagna, distribuita con il marchio Vicente Marino. Si tratta di una misura cautelativa adottata in attesa di ulteriori verifiche, coinvolgendo anche le aziende produttrici estere.

Questa decisione è stata presa a seguito della rilevazione di istamina oltre i limiti di sicurezza, una sostanza che può causare gravi intossicazioni alimentari.

Rischi associati all’istamina

L’istamina si forma nei pesci conservati a temperature non adeguate. Il suo consumo può portare a una sindrome sgombroide, con sintomi quali nausea, rossori cutanei, mal di testa, e nei casi più gravi, difficoltà respiratorie e ipotensione.

Dettagli del prodotto ritirato

Il prodotto interessato è una confezione da 50 grammi di filetti di acciughe, appartenente al lotto n. 25150, con scadenza al 30 maggio 2026. È stato prodotto dalla Conservas y Salazones Linda Playa S.A. a Colindres, Cantabria, e distribuito dalla Comarcon Sas di Giuseppe Marino & C.

Il ritiro è stato disposto per proteggere la salute pubblica, invitando i consumatori a restituire il prodotto e a richiedere un rimborso.

Importanza della prevenzione

Le normative europee impongono il ritiro dei prodotti contaminati per preservare la salute, specialmente di soggetti vulnerabili come bambini e anziani. La tempestività nella comunicazione è essenziale in questi casi.