Il Comando centrale degli Usa ha annunciato che le forze armate di Washington hanno ucciso Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri in un raid aereo in Siria. Al-Jabouri era considerato dai servizi segreti un alto funzionario dell’organizzazione terroristica Isis ed era additato come il responsabile della pianificazione degli attacchi avvenuti in Europa. Secondo un rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, si stima che il gruppo fondamentalista sia formato da un numero compreso tra 5.000 e 7.000 membri, sparsi tra Siria e Iraq, circa la metà dei quali combattenti.

L’Isis, acronimo di ‘Stato islamico dell’Iraq e della Siria’, è un’organizzazione terroristica islamica sunnita estremista che ha preso il controllo di grandi porzioni di territorio in Iraq e Siria. L’organizzazione è stata fondata nel 1999 da Abu Musab al-Zarqawi, un terrorista giordano, ora deceduto, che ha giurato fedeltà ad Al Qaeda. Adesso l’uccisione di Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri in un raid aereo Usa in Siria rappresenta un duro colpo per l’organizzazione

L’Isis negli ultimi anni ha attuato numerosi attacchi terroristici in tutto il mondo, tra cui quelli a Parigi nel 2015 e a Bruxelles nel 2016. Stragi di civili innocenti di cui quella della discoteca Bataclan è divenuto un drammatico simbolo. La loro ideologia è basata sull’interpretazione rigorosa della legge islamica, che sostengono dovrebbe essere imposta appunto attraverso la creazione di uno stato islamico.