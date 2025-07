“Una situazione complicata”. Veronica Lario, il retroscena sull’ex moglie di Berlusconi

Veronica Lario, nota per il suo passato accanto a Silvio Berlusconi e per le sue attività imprenditoriali, sta attraversando una fase economica complessa. Dopo il divorzio dall’ex premier, con cui ha avuto tre figli, ha gestito diverse società, ma i bilanci più recenti evidenziano un quadro finanziario critico. Le sue aziende, attive in settori diversi, mostrano perdite significative nonostante alcuni segnali di crescita nei ricavi.

L’assemblea dei soci della Ippocampo srl, società interamente controllata da Lario e amministrata da lei stessa, ha rivelato un bilancio 2024 in forte perdita. La società possiede una palestra a Milano 2, ma l’esercizio si è chiuso con un rosso di 306mila euro, peggiorando rispetto al passivo di 205mila euro dell’anno precedente. A coprire le perdite è stata una riserva finanziaria che però si è quasi esaurita, riducendosi drasticamente.

Veronica Lario, finanze in crisi: dati e cause

I dati economici mostrano una situazione preoccupante. Nonostante un aumento dei ricavi netti da 457mila a 556mila euro, i costi sono cresciuti in misura più rilevante, passando da 654mila a 855mila euro. La relazione integrativa al bilancio segnala eventi straordinari che hanno inciso negativamente, come l’allagamento dell’immobile che ha comportato la chiusura temporanea della palestra nei mesi di maggio e giugno 2024, con una conseguente riduzione degli incassi da abbonamenti. Inoltre, un aumento imprevisto della spesa per l’energia elettrica ha aggravato ulteriormente la situazione finanziaria.

Non è l’unica società in difficoltà. Tambù srl, collegata a Lario e controllata all’88% tramite la holding Equitago, registra anch’essa un saldo negativo. Specializzata nella trasformazione di giochi da tavolo in esperienze digitali, la società ha ricevuto un finanziamento di 600mila euro da Invitalia. Tuttavia, il bilancio 2024 mostra una perdita netta di 637mila euro, in peggioramento rispetto ai 463mila euro di perdita del 2023. La copertura del disavanzo è stata parzialmente garantita da una riduzione del finanziamento da parte dei soci e dall’utilizzo delle riserve societarie.

I documenti ufficiali indicano che le perdite sono principalmente dovute agli elevati investimenti necessari per lo sviluppo dei progetti, che però non hanno ancora prodotto ritorni economici rilevanti. Il progetto principale in fase di completamento è il videogioco Soulkin, mentre il marchio Tambù è stato presentato al pubblico durante il “Play Festival del Gioco” di Bologna nell’aprile 2024.

Nel complesso, la situazione finanziaria di Veronica Lario appare complessa. Nonostante le iniziative imprenditoriali ambiziose e il capitale iniziale, i ritorni economici risultano ancora insufficienti e le risorse si stanno riducendo, ponendo sfide significative alla sostenibilità a lungo termine dei suoi progetti.