Smartphone, ecco quali sono (davvero) i più resistenti: la classifica

Gli smartphone, spesso soggetti a incidenti, possono cadere e rompersi facilmente, soprattutto nelle mani di chi lavora all’aperto o di chi li porta in avventure estreme. Per queste situazioni, i dispositivi rugged sono una scelta ideale: progettati per resistere a urti, polvere e acqua, sono perfetti per ambienti difficili o condizioni climatiche estreme. Questo articolo esplora i migliori modelli di smartphone rugged del 2024, secondo diverse classifiche e test.

Questi telefoni, noti per la loro robustezza, rispettano standard militari come il MIL-STD-810G/H e sono certificati IP68/IP69K, garantendo resistenza alla polvere e immersione in acqua fino a profondità significative. Molti modelli includono caratteristiche come batterie di lunga durata, display luminosi e funzionalità speciali come sensori termici o di visione notturna. Ad esempio, il Doogee V31GT integra una fotocamera termica e una batteria da 10.800 mAh, ideale per gli esploratori o i lavoratori in ambienti estremi. Allo stesso tempo, il Nokia XR21 offre un design più tradizionale con un’esperienza Android quasi stock e aggiornamenti software regolari.

Un aspetto importante da considerare nella scelta di uno smartphone rugged è l’autonomia. Dispositivi come l’Oukitel WP33 Pro, con una batteria da 22.000 mAh, assicurano settimane di utilizzo con una sola ricarica. Tuttavia, il peso e le dimensioni possono essere uno svantaggio. I modelli più compatti, come il Cat S75, equilibrano robustezza e maneggevolezza, integrando tecnologie innovative come la messaggistica satellitare per comunicare anche in aree senza copertura.

Sebbene la qualità della fotocamera non sia il punto forte di questi dispositivi, molti offrono prestazioni sufficienti per documentare viaggi o attività lavorative. Il Samsung Galaxy Xcover6 Pro, ad esempio, unisce resistenza e versatilità con un display a 120Hz e una struttura impermeabile e resistente agli urti, dimostrandosi adatto anche per l’uso quotidiano. Considerando le diverse opzioni disponibili, vale la pena valutare attentamente le proprie esigenze per scegliere il modello più adatto​.