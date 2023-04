Solo per geni

Ecco un’espressione di matematica elementare che mette in crisi i cervelli più attenti. Si tratta di un’espressione semplice che ha al suo interno solo numeri 10, in relazione tra loro con diverse operazioni. Ti ricordo che le quattro operazioni fondamentali sono: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione e le quattro operazioni servono per trovare rispettivamente la somma, la differenza, il prodotto e il quoziente. Forse la mancanza di una divisione vi renderà il lavoro più semplice del previsto o forse, dovrete dare un occhiata alla soluzione.

Le regole necessarie allo svolgimento di questa serie di operazioni matematiche sono semplici: per prima cosa, occorre risolvere moltiplicazioni e divisioni (anche se in questo caso non ci sono divisioni da svolgere). E solo dopo potrai risolvere addizioni e sottrazioni. Ecco la soluzione un passo alla volta: