Sondaggi, brutte notizie per tutti: un solo partito può sorridere

Le recenti rilevazioni della Supermedia YouTrend/Agi evidenziano un panorama politico italiano in evoluzione, caratterizzato da flessioni per alcune forze e incrementi per altre. In particolare, si osserva una diminuzione del consenso per le principali forze del centrodestra, inclusi Fratelli d’Italia (FdI), Forza Italia (FI) e Lega, nonché una contrazione per il Partito Democratico (PD). Al contrario, il Movimento 5 Stelle (M5S) e +Europa registrano una crescita nelle intenzioni di voto.

Dopo aver raggiunto un picco di consensi due settimane fa, probabilmente dovuto all’onda lunga del sostegno ottenuto a gennaio, FdI scende al di sotto del 30%, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali. Anche FI e Lega mostrano leggere perdite, rispettivamente di 0,1 e 0,2 punti. Complessivamente, il centrodestra registra una flessione di 0,7 punti, attestandosi al 48,6% nelle intenzioni di voto, dopo un periodo di stabilità.

Parallelamente, il PD subisce una riduzione di oltre mezzo punto percentuale, posizionandosi al 23,1%, con una flessione di 0,6 punti rispetto alla precedente rilevazione. L’intera coalizione di centrosinistra scende al 31,2%, con una diminuzione di 0,5 punti. Tuttavia, questa contrazione è parzialmente bilanciata dalla crescita del M5S, che aumenta di 0,4 punti, raggiungendo l’11,4%.

Inoltre, +Europa guadagna 0,2 punti, arrivando al 2,0%, mentre Italia Viva registra un lieve incremento di 0,1 punti, attestandosi al 2,6%. L’Alleanza Verdi/Sinistra rimane stabile al 6,2%.

In sintesi, la Supermedia YouTrend/Agi, che pondera i principali sondaggi nazionali realizzati dal 30 gennaio al 12 febbraio, evidenzia le seguenti percentuali:

FdI: 29,8% (-0,3)

PD: 23,1% (-0,6)

M5S: 11,4% (+0,4)

FI: 9,2% (-0,1)

Lega: 8,5% (-0,2)

Verdi/Sinistra: 6,2% (=)

Azione: 2,7% (=)

Italia Viva: 2,6% (+0,1)

+Europa: 2,0% (+0,2)

Noi Moderati: 1,1% (-0,1)

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra si attesta al 48,6%, il centrosinistra al 31,2%, mentre il M5S raggiunge l’11,4%. Il Terzo Polo mostra un lieve aumento, arrivando al 5,3%. Anche sommando tutto il fronte dell’opposizione, dunque, Meloni e soci resterebbero avanti, sia pur di poco: 48,6% contro 47,9%.