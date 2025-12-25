Sondaggi, dati pazzeschi: un partito troneggia sugli altri. E qualcuno crolla giù…

L’ultima media sondaggi di Termometro Politico per la settimana 14–20 dicembre evidenzia una situazione politica nazionale caratterizzata da pochi ma significativi movimenti. L’analisi incrocia i dati di sette istituti (Swg, TP, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné, Ipsos), confermando il predominio del centrodestra, guidato da Fratelli d’Italia.

Il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge il 30,1%, superando per la prima volta la soglia simbolica del 30% e migliorando rispetto al 29,8% del 13 dicembre. Questo risultato consolida la posizione di FdI come primo partito nel panorama politico italiano.

Il Partito Democratico di Elly Schlein resta stabile al 21,8%, senza variazioni significative rispetto alla settimana precedente e con un lieve calo rispetto al 21,9% registrato a inizio mese. Il Pd mantiene così la seconda posizione, senza ridurre il distacco da FdI.

Movimenti nei principali partiti e centrodestra in crescita

Il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte mostra un calo moderato, scendendo al 12,4% dal 12,7% della settimana passata. Una flessione contenuta ma indicativa di difficoltà nel rilancio politico del movimento.

Nel centrodestra si evidenzia un recupero di Forza Italia, che sale all’8,9% dall’8,6%, avvicinandosi nuovamente al 9%. Anche la Lega di Matteo Salvini registra un lieve incremento, passando dall’8,4% all’8,5%.

Tra le forze di sinistra, Alleanza Verdi e Sinistra cala al 6,2%, diminuendo sia rispetto al 6,3% del 6 dicembre sia al 6,5% del 13 dicembre.

Andamenti tra i partiti centristi

Nel campo dei centristi cresce Italia Viva di Matteo Renzi, che raggiunge il 2,6%. Al contrario, Azione scende al 3,2%, mentre +Europa continua il suo calo.

Oscillazioni tra gli istituti di rilevazione

La comparazione tra i diversi istituti mostra alcune oscillazioni significative:

Fratelli d’Italia varia dal 31,1% di Tecné al 28,4% di Ipsos .

varia dal al . Partito Democratico si colloca tra il 22,8% di Demopolis e il 20,2% di Lab2101 .

si colloca tra il e il . Movimento 5 Stelle oscilla tra il 13,5% di Ipsos e l’ 11% di Noto .

oscilla tra il e l’ . Forza Italia varia dal 10,7% di Tecné all’8,1% di Swg.

Nel complesso, la media sondaggi indica un quadro stabile, con un Fratelli d’Italia in crescita, un Partito Democratico fermo, un Movimento 5 Stelle in lieve difficoltà e un centrodestra che mantiene un vantaggio significativo sugli avversari.