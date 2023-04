Sondaggi: Fratelli d’Italia ancora in testa. Ma il Pd sale ancora

Secondo l’ultimo sondaggio condotto da SWG sulle intenzioni di voto, se si tornasse a votare oggi, iFratelli d’Italia rimarrebbe in testa con il 29,3% dei consensi. Nonostante ciò, il partito ha registrato un leggero calo dello 0,4% rispetto alla settimana del 3 aprile.



Al secondo posto c’è il Partito Democratico (Pd) con il 20,7% dei voti, che invece registra un incremento dello 0,3%. Il Movimento 5 Stelle (M5S) si mantiene sostanzialmente stabile nelle preferenze degli italiani, con il 15,1% dei consensi.



La Lega di Matteo Salvini registra una leggera crescita dello 0,4% e si attesta all’8,8% dei voti. Fratelli d’Italia resta comunque al di sopra della Lega, anche se con un margine stretto, con il 6,5% dei voti.



Azione-Italia Viva registra una piccola flessione dello 0,1% e si posiziona al 7,7% dei consensi. Anche Alleanza Verde-Sinistra Italiana registra una diminuzione dello 0,1%, ottenendo il 3,2% dei voti.



+Europa, il partito di centro guidato da Emma Bonino, si attesta al 2,4% dei voti, registrando anch’esso una perdita dello 0,2%.



In generale, i risultati del sondaggio mostrano un’immagine politica italiana ancora caratterizzata dalla leadership di Fratelli d’Italia, seppur con un leggero calo, e da un aumento del consenso per il Partito Democratico. La Lega e gli altri partiti di opposizione mantengono una presenza significativa, mentre i partiti di centro-sinistra mostrano una lieve flessione. Tuttavia, è importante tenere presente che i sondaggi sono soggetti a variazioni e che la situazione politica può evolvere nel tempo in base a molteplici fattori.