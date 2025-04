Sondaggi, i numeri parlano chiaro: c’è chi rischia grosso

Il 2025 inizia con un segnale significativo per il panorama politico italiano: Fratelli d’Italia registra un calo, scendendo per la prima volta sotto il 29%. Secondo la Supermedia di YouTrend, che aggrega i dati dei principali istituti demoscopici, la flessione è contenuta ma politicamente rilevante.

Con il 28,9%, il partito guidato dalla presidente del Consiglio perde 0,8 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. Sebbene non drammatico, questo calo è significativo per un partito che ha mostrato una solida tenuta nei mesi passati. La scelta di sostenere il riarmo e la crisi economica potrebbero influenzare il giudizio degli elettori.

Tutto il Centrodestra in Difficoltà

Il declino di Fratelli d’Italia si riflette sull’intera coalizione di centrodestra, ora al 47,9%, con una perdita di 0,8 punti. Sebbene ancora sopra la soglia della maggioranza, questo calo interrompe la stabilità dei mesi precedenti. Solo la Lega mostra un lieve incremento, dovuto alla sua posizione critica nei confronti degli alleati.

Le tensioni interne fra gli alleati e i dazi imposti da Donald Trump sono tra i fattori che preoccupano per il futuro dell’economia italiana. Giorgia Meloni tenta di mediare tra le diverse posizioni per evitare una “guerra commerciale” tra Europa e Stati Uniti, ma il pubblico è inquieto, come mostrano i dati.

Gli esperti della Supermedia sottolineano che il calo di Fratelli d’Italia può essere in parte attribuito a un sondaggio anomalo: quello di Pagnoncelli, il più influente tra tutti.

Crescita dei Cinque Stelle

Il Movimento 5 Stelle registra un lieve incremento, raggiungendo il 12,1% con un aumento di tre decimali. È la prima volta da mesi che supera il 12%, un dato modesto ma significativo. Il partito di Conte si distingue per la sua posizione contraria a Fratelli d’Italia e Forza Italia sul tema del riarmo europeo.

Nel frattempo, il Partito Democratico scende di 0,2 punti fermandosi al 22,7%. Sebbene non sia un calo drastico, la leadership di Elly Schlein sembra ancora incapace di capitalizzare le difficoltà della maggioranza.

Dettagli dei Numeri

Di seguito la Supermedia delle liste aggiornata:

Fratelli d’Italia : 28,9 (-0,8)

: 28,9 (-0,8) Partito Democratico : 22,7 (-0,2)

: 22,7 (-0,2) Movimento 5 Stelle : 12,1 (+0,3)

: 12,1 (+0,3) Forza Italia : 9,3 (-0,1)

: 9,3 (-0,1) Lega : 8,8 (+0,2)

: 8,8 (+0,2) Verdi/Sinistra : 6,2 (+0,1)

: 6,2 (+0,1) Azione : 2,9 (-0,1)

: 2,9 (-0,1) Italia Viva : 2,4 (+0,1)

: 2,4 (+0,1) +Europa : 1,8 (-0,2)

: 1,8 (-0,2) Noi Moderati: 1,0 (-0,1)

Questa la Supermedia per coalizioni rispetto ai blocchi delle elezioni politiche del 2022: