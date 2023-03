Sondaggi, il Pd in rimonta

Sondaggi, Pd in rimonta. La Supermedia realizzata settimanalmente da Agi e Youtrend porta il Pd al divario meno largo su Fratelli d’Italia dalle elezioni: i due partiti si trovano rispettivamente al 20% e al 29%. FdI, recupera lievemente dopo la catastrofe di Cutro, ma continua ad avere il segno meno sui consensi. Un -0,1% che risente delle decisioni sulle coppie gay e sul disastro Pnrr.

>>>>>Pnrr, il governo si arrampica sugli specchi

Elly Schlein

Il Pd risale nei sondaggi, divario con FdI al minimo dalle elezioni

La crescita del Pd continua anche dopo il boom dell’elezione di Elly Schlein alla segreteria del partito. Ora il Pd risale nei sondaggi, staccando il M5s. Secondo il sondaggio della Supermedia Agi-Youtrend, Fratelli d’Italia si attesta al 29,1% (-0,1%) e il centrodestra al 45,8% (-0,4%). Il partito di Meloni e la relativa coalizione restano dunque in testa ai sondaggi, ma con un’emorragia di consensi che dura da più di un mese. La Lega scende all’8,6% (-0,6) e Forza Italia è rimasta stabile al 6,9%. La flessione potrebbe essere legata ad alcune battaglie identitarie del centrodestra, non motivate, peraltro, da particolari decisioni politiche. Come la maternità surrogata, il riconoscimento dei figli delle coppie gay, il gelo con l’Ue su Pnrr, migranti, carburante, balneari e Mes. Una serie di fallimenti non condivisi dalla maggioranza dell’opinione pubblica.

Il M5S perde lo 0,3% e scende al 15,6%. Anche il Terzo polo perde poco (-0,2%) e tocca il 7,4%. Guadagna invece lo 0,2% Verdi/Sinistra ora al 3,2 (+0,2). Praticamente stabile +Europa al 2,2% (-0,1%)

Supermedia Liste: FdI 29,1 (-0,1), Pd 20,0 (+0,8), M5S 15,6 (-0,3), Lega 8,6 (-0,6), Terzo Polo 7,4 (-0,2), Forza Italia 6,9 (=), Verdi/Sinistra 3,2 (+0,2), +Europa 2,2 (-0,1), Italexit 2,1 (-0,1), Unione Popolare 1,5 (=), Noi Moderati 1,2 (+0,1).

Supermedia coalizioni 2022: Centrodestra 45,8 (-0,4), Centrosinistra 25,3 (+0,8), M5S 15,6 (-0,3), Terzo Polo 7,4 (-0,2), Italexit 2,1 (-0,1), Altri 3,8 (+0,2).