Sondaggi, la cavalcata del centro destra

Il sondaggio Ipsos, riportato oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, fornisce un’analisi dettagliata della situazione politica italiana attuale, che sembra essere dominata dal centrodestra. I tre principali partiti politici raggiungono infatti il 48,2% del gradimento, con un aumento di un punto e mezzo rispetto alla precedente rilevazione. Nel campo opposto, il Partito Democratico mostra qualche segnale di risalita, mentre il Movimento 5 Stelle subisce il suo primo calo.



Analizzando nel dettaglio i dati, si nota che Fratelli d’Italia raggiunge il 31% e registra un aumento dello 0,5% rispetto alla precedente rilevazione. La Lega si attesta all’8,6%, con un incremento dello 0,3%, mentre Forza Italia raggiunge il 7,4%, con un aumento dello 0,6%. Noi Moderati, infine, raggiunge l’1,2% e registra un aumento dello 0,2%.



Nel campo opposto, il Partito Democratico raggiunge il 17%, con un aumento dello 0,6%, la stessa percentuale persa dall’Alleanza Verdi-Sinistra. Il Movimento 5 Stelle, invece, subisce un calo dello 0,7% e si attesta al 17,5%. Il Terzo Polo registra un calo, attestandosi al 6% (-1,1%).



Il gradimento del governo Meloni rimane stabile al 51%, mentre quello della presidente del Consiglio si attesta al 53%. In sintesi, i dati sembrano indicare una fase di consolidamento per il centrodestra, con qualche segnale di ripresa per il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle subisce un primo calo. Resta da vedere come evolverà la situazione politica italiana nei prossimi mesi.