Sondaggi, Meloni e Schlein brindano. Tutti i dati di questa settimana

Il panorama politico italiano continua a subire delle variazioni, come confermato dall’ultimo sondaggio Supermedia Agi/Youtrend. Secondo i dati raccolti, i primi due partiti in classifica sono Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimane al terzo posto.



In particolare, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, raggiunge il 28,9% di consensi, con un incremento dello 0,3% rispetto alla precedente rilevazione. Il Partito Democratico, invece, sale al 20,1% (+0,4%). Il Movimento 5 Stelle, nonostante un leggero calo dello 0,1%, si mantiene al 15,7%.



A perdere consensi sono invece i partiti del Terzo Polo, dopo il fallimento dell’alleanza tra Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il sondaggio riporta un calo dello 0,3% che li porta a pari merito con Forza Italia: 7%



I partiti minori, invece, mantengono una posizione stabile. I Verdi/Sinistra italiana passano dal 2,9% al 2,8%, mentre +Europa e Italexit rimangono entrambi al 2,1%.