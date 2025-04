La recente Supermedia dei sondaggi, nonostante il rallentamento dovuto alle festività pasquali, offre un’immagine chiara delle attuali tendenze politiche italiane. Sebbene il quadro generale sembri abbastanza stabile, emergono variazioni significative: il Partito Democratico è in calo, mentre il Movimento 5 Stelle e l’alleanza Verdi/Sinistra (Avs) registrano un incremento nei consensi.

I Principali Partiti: Fratelli d’Italia in Vetta

La classifica delle liste vede ancora in testa Fratelli d’Italia con il 29,5%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (+0,1). Dietro, il Partito Democratico scende al 21,8%, perdendo sei decimali (-0,6), una tendenza al ribasso che preoccupa la leadership Schlein. Il Movimento 5 Stelle ottiene un risultato positivo, salendo al 12,5% con un incremento di mezzo punto percentuale (+0,5): è il miglior risultato per il partito di Conte da diverse settimane. Anche Verdi e Sinistra Italiana avanzano, raggiungendo il 6,3% (+0,3), segno che l’elettorato di sinistra si sta orientando verso formazioni più radicali o verso gli ex grillini, che si oppongono fermamente al riarmo europeo.

Le Altre Forze Politiche

Forza Italia : 9,6% (+0,1)

: Lega : 8,7% (+0,1)

: Azione : 3,4% (-0,1)

: Italia Viva : 2,3% (-0,1)

: +Europa : 1,9% (=)

: Noi Moderati: 1,0% (=)

Analisi delle Coalizioni

La Supermedia delle coalizioni, basata sui criteri delle elezioni politiche 2022, conferma il centrodestra in una solida maggioranza relativa:

Centrodestra : 48,7% (+0,3)

: Centrosinistra : 30,1% (-0,2)

: M5S (individualmente): 12,5% (+0,5)

(individualmente): Terzo Polo (Azione + Iv): 5,7% (-0,2)

(Azione + Iv): Altri: 3,0% (-0,4)

Le oscillazioni della settimana scorsa indicano una certa mobilità nelle preferenze degli elettori, specialmente nell’area progressista. Le incertezze e le divisioni nel Pd pesano, mentre i partiti di centro-sinistra che assumono posizioni definite registrano un aumento. Il centrodestra, temporaneamente accantonate le divergenze, dimostra una buona stabilità sia nei partiti che nella coalizione.