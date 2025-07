Sondaggi politici, calo bruschissimo e inaspettato: in due a piangere! Gli altri godono

Le ultime rilevazioni del sondaggio Swg per il Tg La7 mostrano una leggera variazione nelle intenzioni di voto degli italiani, a pochi giorni dalla possibile data elettorale del 21 luglio. In questo quadro, Fratelli d’Italia e Partito Democratico registrano una flessione, mentre Movimento 5 Stelle e Lega evidenziano un moderato aumento del consenso.

Fratelli d’Italia mantiene la leadership ma perde consenso

Il partito guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, resta saldamente al primo posto nelle preferenze elettorali, anche se registra una diminuzione dello 0,4% rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 29,9%. Nonostante questa flessione, il distacco dagli altri partiti principali rimane significativo.

Partito Democratico in lieve calo

Anche il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, perde lo 0,3%, scendendo al 22,7%. Nonostante la stabilità della leadership interna, il partito non riesce al momento a invertire la tendenza negativa, ampliando il divario con Fratelli d’Italia ma mantenendo la seconda posizione a livello nazionale.

Movimento 5 Stelle guadagna terreno

Il Movimento 5 Stelle mostra una ripresa, crescendo dello 0,3% e raggiungendo il 13%. Sotto la guida di Giuseppe Conte, il partito consolida la sua posizione come terza forza politica, mantenendo un ruolo centrale nell’opposizione.

Lega in lieve crescita, Forza Italia in calo

La Lega, dopo un periodo di stagnazione, registra un piccolo aumento dello 0,1%, salendo all’8,4%. Al contrario, Forza Italia, attualmente guidata da Antonio Tajani, perde lo 0,1% e si attesta al 7,9%, rimanendo comunque stabile senza variazioni significative.

Incremento per Verdi e Sinistra, stabile il panorama minore

La lista Verdi e Sinistra cresce dello 0,1% raggiungendo il 6,9%, segno di un rafforzamento delle forze progressiste. Tra le forze minori, Azione rimane stabile al 3,5%, mentre Italia Viva registra una lieve flessione al 2,4%. +Europa si attesta al 2% e Noi Moderati resta stabile all’1%, sotto la soglia per l’accesso parlamentare. Nel complesso, il sondaggio evidenzia un panorama politico ancora fluido, con oscillazioni contenute tra i principali partiti e un elettorato che si muove con cautela. Nonostante le variazioni, il centrodestra si conferma in vantaggio, con Fratelli d’Italia come forza trainante.