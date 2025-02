Sondaggi politici, dati clamorosi: numeri mai visti prima, ecco chi può davvero festeggiare

Durante una recente puntata di PiazzaPulita su La7, Renato Mannheimer ha presentato un sondaggio Eumetra che evidenzia una significativa crescita per Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. Attualmente, Fratelli d’Italia raggiunge il 30% delle preferenze, registrando un incremento dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Il Partito Democratico, sotto la leadership di Elly Schlein, si posiziona al secondo posto con il 22,9%, mantenendo una stabilità senza variazioni rilevanti. Il Movimento 5 Stelle, condotto da Giuseppe Conte, si colloca al terzo posto con l’11,8%, segnando un aumento dello 0,3%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Forza Italia di Antonio Tajani mostra una lieve crescita dello 0,1%, portandosi al 9,3%. Al contrario, la Lega di Matteo Salvini registra una diminuzione dello 0,3%, scendendo all’8,3%. Tra le formazioni minori, Alleanza Verdi-Sinistra, guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, cresce dello 0,1%, raggiungendo il 6,3%. Azione di Carlo Calenda cala dello 0,1%, attestandosi al 2,9%. Italia Viva di Matteo Renzi rimane stabile al 2,8%, mentre +Europa subisce una flessione dello 0,2%, scendendo all’1,9%. Noi Moderati di Maurizio Lupi guadagna lo 0,2%, arrivando all’1,1%.

Il sondaggio ha anche affrontato questioni internazionali, focalizzandosi sulla recente situazione politica in Germania. Nelle elezioni del 23 febbraio, i conservatori della CDU hanno ottenuto una vittoria, seguiti dall’AfD. Agli intervistati è stato chiesto se in Germania le forze di destra dovrebbero allearsi con l’AfD o formare una grande coalizione con i socialdemocratici, escludendo l’AfD. Tra gli elettori di Fratelli d’Italia, il 76% si è dichiarato favorevole a un’alleanza con l’AfD. Percentuali simili si riscontrano tra gli elettori della Lega (65,5%) e di Forza Italia (61%). La proposta di una coalizione con i socialdemocratici, escludendo l’AfD, ha ottenuto un consenso minore tra gli elettori di destra. Solo il 12,7% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 12,4% di quelli della Lega e il 27,8% degli elettori di Forza Italia si sono espressi a favore di questa opzione. Questi dati suggeriscono una tendenza degli elettori dei principali partiti di destra italiani a preferire alleanze con forze politiche simili in Europa, piuttosto che collaborare con i socialdemocratici.