L’ultima indagine condotta da SWG per il Tg La7 segnala una diminuzione del sostegno a Fratelli d’Italia nella settimana in cui Giorgia Meloni ha ribadito la posizione dell’esecutivo sul caso Almasri. La scarcerazione di una figura controversa, considerato il suo passato, ha influito negativamente sul giudizio degli elettori. Anche la strategia di Elly Schlein, in particolare sulle politiche migratorie, non sembra raccogliere consensi: il Partito Democratico subisce infatti un lieve calo.

Chi guadagna terreno è invece il Movimento 5 Stelle, che cresce dello 0,4%. La linea adottata da Giuseppe Conte sembra dunque premiare la sua formazione politica, che mette a segno un progresso significativo e inaspettato. Le polemiche sulla gestione del caso Almasri hanno avuto un impatto evidente sulle preferenze degli elettori, riflettendosi nei numeri del sondaggio. Fratelli d’Italia e il Partito Democratico arretrano entrambi dello 0,2%, mentre la Lega segna un lieve calo dello 0,1%. Forza Italia e Verdi e Sinistra, invece, mantengono le loro posizioni senza variazioni.

L’incremento del M5S potrebbe essere riconducibile alla posizione espressa da Giuseppe Conte, che ha definito la vicenda Almasri come un tentativo del governo di distogliere l’attenzione dai problemi reali del Paese. Inoltre, il sondaggio arriva mentre Conte apre alla proposta di Dario Franceschini su una possibile alleanza elettorale nel centrosinistra. Se questa tendenza dovesse consolidarsi, gli equilibri tra le forze politiche potrebbero subire importanti cambiamenti in vista delle future sfide elettorali.