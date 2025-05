Sondaggi drammatici, partito in picchiata: leader sotto processo

Movimento 5 Stelle in difficoltà: l’ultimo report di Termometro Politico mostra un calo significativo nei sondaggi per il partito di Giuseppe Conte. La rilevazione, effettuata tra il 13 e il 19 aprile 2025 da istituti come Swg, Tecnè, Lab2101 e Winpoll, evidenzia un netto arresto nella crescita dei consensi. Leggi anche: Sondaggi, che sorpresa! Una battuta d’arresto, una riconferma e un grande ritorno. Secondo i dati, il Movimento 5 Stelle scende all’11,7 per cento, toccando il minimo da marzo. Questo trend negativo evidenzia una perdita di slancio per Conte, nonostante mesi di progressi.

Fratelli d’Italia saldo al primo posto

In testa ai sondaggi resta Fratelli d’Italia, con un solido 29,4 per cento. La guida di Giorgia Meloni continua a catturare il favore degli elettori, mantenendo il partito al centro della coalizione di centrodestra.

Ripresa per il Partito Democratico

Il Partito Democratico si posiziona secondo con il 22,4 per cento, riavvicinandosi ai livelli di un mese fa. Sebbene lontano dai picchi delle elezioni europee, il partito recupera terreno. In contrasto, il Movimento 5 Stelle registra un calo significativo, segnando un arretramento rispetto ai risultati precedenti. La perdita di consensi potrebbe indicare un indebolimento del messaggio politico di Conte.

Centrodestra in equilibrio

Nel campo del centrodestra, Forza Italia supera la Lega, posizionandosi al quarto posto con il 9,3 per cento, mentre la Lega si attesta all’8,7 per cento. Questo equilibrio conferma la stabilità interna della coalizione.

I partiti minori e le loro posizioni

Alleanza Verdi Sinistra sale al 6,2 per cento, mentre +Europa raggiunge il 2,1 per cento. Al contrario, il partito di Carlo Calenda scende al 3,4 per cento, segnalando difficoltà nell’affermarsi nel panorama politico.

Le sfide future per Conte

Il calo del Movimento 5 Stelle rappresenta un campanello d’allarme per Giuseppe Conte, che dovrà rivedere la strategia del partito. Le prossime elezioni amministrative e le future sfide parlamentari saranno cruciali per determinare se questo declino è temporaneo o segnala una fase discendente.