Sondaggi politici: per Giorgia Meloni cambia tutto

Il panorama politico italiano vede sorgere nuove dinamiche. Gli ultimi sondaggi rilasciati da Ipsos segnalano un declino nel consenso popolare per la premier Giorgia Meloni. Si tratta di una tendenza preoccupante per la leader di FdI, con la premier che per la prima volta riceve un indice di gradimento negativo del 46% contro un 44% positivo.



Tale calo non può essere isolato da diversi fattori socio-politici. Il caro vita è uno dei problemi principali affrontati dalle famiglie italiane, e pare che la gestione del governo non sia stata efficace in tal senso. Inoltre, la posizione della Meloni sul superbonus, che inizialmente appariva come un vantaggio, ha successivamente evidenziato essere un onere per le finanze pubbliche. Il governo ora si trova a dover bilanciare questo deficit, generando ulteriori preoccupazioni tra gli elettori.



Complicando ulteriormente la situazione, ci sono state recenti controversie legate ai commenti di Andrea Giambruno, compagno della Meloni, riguardo allo stupro di Palermo. Questa situazione ha sicuramente influito sulla percezione pubblica della premier.



In termini di partiti, mentre FdI registra un 30,2% e la Lega un 8,1% (perdendo lo 0,3%), Forza Italia guadagna terreno con un incremento dello 0,6%, portandosi al 6,6%. Al contrario, il Partito Democratico cresce dello 0,2%, raggiungendo il 19,5%. Il Movimento 5 Stelle rimane invariato al 16,4%, mentre Italia Viva e Azione registrano rispettivamente il 3,3% e il 3,5%. Nota positiva per Antonio Tajani (FI) e Giuseppe Conte (M5S) che ricevono un’approvazione pari a 31, superando Salvini e Schlein.



In sintesi, l’attuale scenario politico italiano sembra in continua evoluzione, con il governo che necessita di misure concrete per affrontare le urgenze del paese e riacquistare la fiducia degli elettori.