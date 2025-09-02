Sondaggi politici, un partito ha stracciato tutti: ecco chi

Fratelli d’Italia continua a rafforzare la sua posizione nel panorama politico italiano, superando nuovamente la soglia del 30% nelle intenzioni di voto. I dati più recenti, diffusi da Swg per il Tg La7, mostrano un quadro politico in evoluzione con il partito guidato da Giorgia Meloni in crescita, mentre le forze di opposizione registrano un calo.
FdI oltre il 30%, un segnale di consolidamento
Secondo l’ultima rilevazione effettuata il 1° settembre, Fratelli d’Italia si attesta al 30,2%, segnando un incremento dello 0,3% rispetto alle rilevazioni di fine luglio. Questo dato conferma la leadership del partito di governo nel contesto politico nazionale e sottolinea la sua capacità di mantenere e aumentare il consenso tra gli elettori.
Il centrosinistra in difficoltà: Pd e M5S in flessione
Le forze di opposizione mostrano invece segnali di cedimento. Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, registra una flessione dello 0,4% attestandosi al 22%. Analogamente, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte scende leggermente allo 13,3%, con un decremento dello 0,1%. Questi dati evidenziano le difficoltà del centrosinistra nel riconquistare terreno e presentare una proposta unitaria efficace.
Centrodestra in crescita: Lega e Forza Italia in aumento
La coalizione di centrodestra nel suo complesso mostra un andamento positivo. La Lega, guidata da Matteo Salvini, sale all’8,6% (+0,2%), mentre Forza Italia di Antonio Tajani raggiunge l’8,2% (+0,1%). Altri partiti come Alleanza Verdi-Sinistra e Azione di Carlo Calenda mostrano variazioni minime, con gli indecisi che crescono dal 29% al 33%, un dato che potrebbe influenzare gli equilibri futuri.
Contesto politico attuale e prospettive
La leadership di Giorgia Meloni appare consolidata in un contesto internazionale complesso, con un gradimento personale superiore a quello del governo nel suo insieme. Le opposizioni, invece, faticano a definire una strategia unitaria e convincente. Le sfide che attendono il governo comprendono la gestione del bilancio, le tensioni geopolitiche e la coesione interna della coalizione.
Resta da osservare se il vantaggio attuale di Fratelli d’Italia potrà essere mantenuto fino alle prossime elezioni, in uno scenario politico in continua evoluzione.