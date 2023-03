Sondaggi, sale Elly Schlein, cala Giorgia Meloni

I sondaggi politici confermano le sensazioni: sale Elly Schlein, mentre cala Giorgia Meloni. La supermedia settimanale di YouTrend, in collaborazione con Agi, mostra un Pd agguerrito e la premier che paga la vicenda di Cutro. Fratelli d’Italia scende per la prima volta sotto la soglia psicologica del 30 percento. In picchiata il Movimento 5 stelle e l’Alleanza Verdi Sinistra.

>>>>>”L’ho lanciata io”, Renzi rivendica l’ascesa di Elly Schlein

Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie Pd

Youtrend/Agi e i sondaggi politici: continua l’effetto Schlein

Elly Schlein, nominata segretaria nell’assemblea dem di domenica 12 marzo, continua a trainare il Pd. La Supermedia Youtrend continua a registrare il momento di netta ripresa per il Pd, principalmente a spese del M5S (-1,1%) ma anche di Verdi/Sinistra (-0,3%) e +Europa. La notizia di questa settimana è anche il calo di FdI (-1,2%) e del centrodestra in generale (-1,1%), probabilmente anche a causa del clima venutosi a creare dopo la tragedia di Cutro.

Di seguito i trend registrati nei sondaggi. FdI al 29,2% (-1,2); segue il Pd in netta ripresa al 19,2% (+2,0); mentre cala il M5s al 15,9 %(-1,1); Lega al 9,2% (+0,4); l’alleanza del Terzo Polo in lieve risalita, al 7,6 %(+0,4). Seguono Forza Italia al 6,9% (-0,1); Alleanza Verdi-Sinistra al 3%(-0,3), +Europa al 2,3% (-0,1).