Sondaggi, si sposta tutto nel governo. E c’è chi gioisce 

L’ultimo sondaggio SWG per La7 offre uno spaccato interessante dell’attuale panorama politico italiano, evidenziando un quadro in continua evoluzione. Fratelli d’Italia, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, registra un lieve calo dello 0,2%, attestandosi comunque al 30% delle preferenze. Parallelamente, Lega e Forza Italia guadagnano consensi, sottraendo voti proprio a FdI e contribuendo a un incremento complessivo della coalizione di centrodestra. La settimana politica è stata segnata da eventi internazionali rilevanti, tra cui il confronto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nello Studio Ovale. Questo incontro, caratterizzato da tensioni e divergenze, ha avuto ripercussioni sullo scenario politico globale. Inoltre, le preoccupazioni legate ai possibili nuovi dazi americani hanno contribuito a creare un clima di incertezza. Questi fattori sembrano aver inciso sulle intenzioni di voto degli italiani, portando alle seguenti variazioni:

Lega: cresce dello 0,3%, attestandosi all'8,3%. La Lega sembra beneficiare di una strategia comunicativa efficace e di una presenza radicata sul territorio, che le consente di recuperare consensi.

Nel complesso, la coalizione di governo segna un incremento dello 0,3%, bilanciando la leggera flessione di Fratelli d’Italia. Questo suggerisce una certa solidità dell’alleanza di centrodestra, nonostante le sfide attuali. Il Movimento 5 Stelle (M5S) di Giuseppe Conte subisce un calo dello 0,2%, scendendo al 12%, pur mantenendo il terzo posto nelle preferenze. Questo trend potrebbe riflettere una difficoltà del movimento nel rinnovare la propria proposta politica e nel distinguersi dagli altri partiti. Diversamente, il Partito Democratico (PD) cresce dello 0,3%, portandosi al 22,5%. La crescita del PD potrebbe essere attribuita a una strategia efficace nel capitalizzare le difficoltà degli avversari e nel proporre soluzioni concrete alle problematiche attuali.

Per quanto riguarda le altre forze politiche, i dati mostrano lievi variazioni:

Azione : guadagna lo 0,2%, arrivando al 3,4%. Questo incremento potrebbe essere il risultato di una maggiore visibilità mediatica e di proposte politiche innovative.

Italia Viva : perde lo 0,2%, scendendo al 2,6%. La flessione potrebbe riflettere difficoltà nel differenziarsi dagli altri partiti centristi e nel mantenere l'appeal tra gli elettori.

+Europa : rimane ferma all'1,8%. La stabilità a livelli bassi suggerisce la necessità di una strategia più incisiva per ampliare la propria base elettorale.

Noi Moderati: registra un calo dello 0,1%, attestandosi all'1%. Questo dato indica una difficoltà nel raggiungere una rilevanza significativa nel panorama politico attuale.

Un dato significativo riguarda la percentuale di elettori che non si esprimono: il numero dei non dichiarati scende dal 33% al 31%, segnale di un possibile aumento dell’interesse nei confronti del dibattito politico. Questo trend potrebbe essere interpretato come una maggiore partecipazione civica e una crescente consapevolezza dell’importanza delle scelte politiche. I prossimi sondaggi diranno se queste tendenze si confermeranno o se il quadro politico italiano continuerà a sorprendere con nuovi sviluppi. La volatilità dell’elettorato e le dinamiche internazionali in rapida evoluzione rendono difficile prevedere con certezza l’andamento futuro delle forze politiche.