Sondaggi, il caso Ventotene stravolge tutto: chi scende e chi sale

Come di consueto ogni lunedì, il TgLa7 diretto da Enrico Mentana ha diffuso i nuovi sondaggi politici di Swg, offrendo un’analisi chiara del panorama politico italiano nel caso di elezioni immediate. La ricerca, datata 24 marzo 2025, evidenzia mutamenti interessanti tra i principali partiti politici nazionali.

Fratelli d’Italia rimane leader ma cala lievemente

Al vertice della classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia sotto la guida di Giorgia Meloni, assestandosi al 29,7%, con una diminuzione dello 0,3% rispetto ai rilevamenti precedenti. Anche il Pd, stabile al 22,4%, subisce la stessa lieve perdita percentuale.

Incertezze per il Pd, il nodo Ventotene

Il Pd, nonostante l’enfasi posta da Elly Schlein sulla questione del Manifesto di Ventotene, non riesce a trarre vantaggi, mentre le complessità della politica internazionale, come Ucraina e rapporti con l’Unione Europea, sembrano non giovare alla sua strategia.

Progressi per la Lega e Forza Italia

Movimento 5 Stelle mantiene il terzo posto con un fermo 12,2%. Invece, Forza Italia e la Lega segnano progressi, la prima aumentando dello 0,2% fino al 9,3%, la seconda con un incremento dello 0,4% raggiungendo l’8,4%. Leggera flessione per Verdi e Sinistra che scivolano al 6,2% (-0,1%).

Le formazioni meno consolidate mostrano variazioni minori: Azione cresce dello 0,1% al 3,6%, mentre Italia Viva segna un aumento di 0,2 punti posizionandosi al 2,4%. +Europa e Noi Moderati perdono entrambi lo 0,1%, fermandosi rispettivamente all’1,8% e 1%. Le rimanenti liste ottengono un complessivo 3% delle preferenze, con il 32% degli intervistati ancora indecisi.