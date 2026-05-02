Il caso Garlasco si riapre con una rinnovata attenzione da parte della Procura di Pavia, che ha fissato per il 6 maggio l’interrogatorio di Andrea Sempio. Questa nuova fase dell’indagine riaccende interrogativi e riflessioni su una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana, riportando al centro del dibattito molteplici aspetti ancora da chiarire.

Recentemente, durante la trasmissione televisiva “Quarto Grado”, sono stati resi pubblici alcuni messaggi attribuiti a Sempio, che hanno suscitato un acceso confronto tra esperti, forze dell’ordine e la difesa. Questi contenuti potrebbero rappresentare nuovi tasselli nel complesso quadro investigativo.

Gianluigi Nuzzi ha introdotto i messaggi, spiegando che sarebbero stati scritti da Andrea Sempio in un forum dedicato alle relazioni sentimentali. Dopo approfondite verifiche, la redazione ha confermato l’autenticità dei testi, che mostrano difficoltà relazionali e una particolare riservatezza nel contatto fisico.

Un passaggio particolarmente significativo recita: “Ho quasi 22 anni e con le donne sono arrivato al massimo a qualche bacio. Credo che il mio ostacolo principale sia il contatto fisico. Non ho l’abitudine di toccare le persone, ad esempio non abbraccio/bacio le mie amiche”. Un altro messaggio riferisce un’esperienza di innamoramento in un periodo complicato della vita, tra i 18 e i 20 anni.

La criminologa Roberta Bruzzone ha commentato che tali messaggi evidenziano problematiche relazionali e timidezza, senza però indicare un odio verso le donne. Secondo Bruzzone, il rifiuto del contatto fisico è tipico di soggetti con bassa autostima e difficoltà ad instaurare relazioni, e non si associa necessariamente a comportamenti violenti o aggressivi.

La specialista ha inoltre sottolineato l’assenza di episodi successivi al delitto che possano confermare un profilo di aggressore sessuale, elemento che richiede ulteriori approfondimenti.

Durante la trasmissione, è stato riportato il nuovo capo di imputazione formulato dalla Procura: Andrea Sempio sarebbe accusato di aver commesso l’omicidio di Chiara Poggi con crudeltà, motivato da un rifiuto sessuale. Si ipotizza che dietro il delitto possa esserci un amore non corrisposto o un complotto giudiziario che ha portato a condannare erroneamente Alberto Stasi.

La Procura di Pavia punta a ribaltare le conclusioni precedenti, individuando in Sempio l’unico colpevole del fatto, mentre la difesa respinge categoricamente questa ricostruzione.

L’avvocato Liborio Cataliotti ha definito la nuova accusa come “contraddittoria” e “fantasmagorica”, sottolineando che l’ipotesi di un omicidio scaturito da un rifiuto sessuale senza atti violenti è inedita e priva di riscontri. Anche la collega Angela Taccia ha ribadito la necessità di attendere gli atti ufficiali, evidenziando l’assenza di rapporti tra Andrea e Chiara e confermando la richiesta di incidente probatorio sui dispositivi informatici.

Massimo Picozzi ha distinto tra rabbia e odio, affermando che la reazione legata a una frustrazione è di natura impulsiva e non un odio protratto nel tempo, che lascia tracce evidenti. A suo avviso, la scena del crimine riflette una rabbia intensa ma non un sentimento di odio duraturo.

Roberta Bruzzone ha invece sottolineato la complessità dell’aggravante della crudeltà, spiegando che non si basa semplicemente sul numero dei colpi inferti, ma su condotte indipendenti dall’evento morte che causano sofferenze aggiuntive, finalizzate a soddisfare bisogni psicologici dell’autore.

Dal punto di vista procedurale, la difesa ha confermato la partecipazione all’interrogatorio, evidenziando che la decisione finale sulle modalità spetterà ai legali. Rimane centrale il ruolo delle prove scientifiche, in particolare il materiale biologico trovato sotto le unghie della vittima.

Il genetista Marzio Capra ha evidenziato che la persistenza del DNA può durare per giorni, rendendo difficile stabilire con certezza il momento del contatto. Giorgio Portera ha aggiunto che una colluttazione può trasferire quantità minime di DNA, ma non è possibile determinare con precisione la natura e la tempistica del contatto.

Il delitto di Garlasco si trova dunque in una fase cruciale, con nuovi elementi che attendono verifica e approfondimento. L’interrogatorio di Andrea Sempio rappresenterà un momento decisivo per le indagini della Procura di Pavia, che continua a lavorare per chiarire i fatti in una vicenda che continua a suscitare attenzione e dibattito a livello nazionale.