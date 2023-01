“Sono diventata una papera”: la frase shock della cantante Adele. Cos’è successo?

La cantante Adele ha abituato i suoi fan a uscite strampalate e a molte altre stranezze, a partire da una certa propensione all’ipocondria, ma anche alla vera e propria informazione sul suo stato di salute.

Che, ultimamente, non sembra essere dei migliori. L’ultima uscita, l’ineccepibile esecutrice della hit “Someone Like You”, l’ha fatta al concerto di Las Vegas.

Un tour estenuante che la sta portando letteralmente in tutto il mondo, ma che le lascia addosso segni visibili. Mentre stava distribuendo ai suoi fan sotto il palco del materiale dal suo merchandising, infatti, la 34enne originaria di Tottenham, è stata vista ancheggiare malamente.

Alla preoccupazione dei suoi fan, Adele, il cui nome completo è Adele Laurie Blue Adkins, ha risposto al solito autocommiserandosi e con un’espressione sofferente: “Ormai cammino come una papera. Devo camminare dondolando così perché ho una brutta sciatica”.

Adele con Lady Gaga

Nel 2021 l’artista aveva detto che per due volte aveva sofferto di ernia del disco. La prima volta quando aveva solo 15 anni e a causa di uno starnuto troppo forte. Poi si è fatta male di nuovo nel gennaio del 2021.

“Ho avuto problemi di dolori alla schiena per metà della mia vita: ci sono fasi in cui diventano acuti, di solito quando sono sotto stress e per una cattiva postura”.