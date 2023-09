Sophia Loren, la corsa in ospedale e l’operazione

Incidente domestico per la leggendaria attrice Sophia Loren nella sua residenza di Ginevra. Loren, che ha appena festeggiato il suo 89esimo compleanno il 20 settembre, è caduta in casa riportando diverse fratture all’anca. Dopo il tempestivo ricovero, l’attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico, fortunatamente andato a buon fine.



La notizia è stata resa nota dal ristorante di Bari, dove Loren era attesa martedì 26 settembre per un evento speciale: l’inaugurazione del quarto ristorante italiano a portare il suo nome. I ristoranti precedenti sono situati a Milano, Firenze e nell’aeroporto di Fiumicino a Roma.



È interessante notare che a Bari, Sophia Loren ha girato il suo ultimo film, “La vita davanti a sé” (2020). Il film, diretto dal figlio Edoardo Ponti, è una trasposizione dell’omonimo romanzo di Romain Gary. La performance di Loren in questo film è stata, come sempre, memorabile e intensa.



Con un Oscar come migliore attrice nel 1962 per “La ciociara” e un Oscar alla carriera nel 1991, oltre a innumerevoli altri premi ottenuti nel corso di una carriera straordinaria, Loren rimane una delle figure più ammirate del cinema italiano e internazionale. Proprio all’inizio di settembre, la diva ha fatto da madrina alla sfilata-evento “One night only”, organizzata dallo stilista Giorgio Armani all’Arsenale di Venezia, in concomitanza con la Mostra del cinema.



Auguriamo a Sophia Loren una pronta guarigione e speriamo di vederla presto nuovamente sul palcoscenico della vita e del cinema.