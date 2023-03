Mario Draghi ha fatto un gesto di solidarietà che non è passato inosservato a Roma. Come riportato dall’Adnkronos, Draghi si è recato alla Città Ecosolidale di Sant’Egidio, situata nel quartiere Ostiense della capitale, per donare abiti e altri oggetti dismessi.



La Città Ecosolidale di Sant’Egidio è un grande centro gestito dalla Comunità di Sant’Egidio, dove oggetti di ogni tipo, dai vestiti ai mobili, dalle coperte ai vecchi dischi, trovano un nuovo valore nella solidarietà. Ciò che può essere distribuito ai poveri vicini o lontani viene stoccato e poi consegnato, mentre ciò che può essere acquistato come modernariato e vintage viene venduto e il ricavato utilizzato per il sostegno ad attività o iniziative di cooperazione nel Sud del mondo.



La donazione di Mario Draghi dimostra ancora una volta la sua attenzione ai temi sociali e alla solidarietà, in linea con le iniziative che ha promosso durante la sua carriera professionale. In particolare, Draghi ha sempre sostenuto l’importanza di combattere la povertà e l’esclusione sociale, e ha promosso politiche economiche volte a creare occupazione e ridurre le disuguaglianze.



La Città Ecosolidale di Sant’Egidio è solo uno degli esempi di iniziative solidali che possono fare la differenza nella vita delle persone che si trovano in situazioni difficili. La generosità e l’impegno di persone come Mario Draghi possono fare la differenza nella lotta alla povertà e nell’aiuto ai più vulnerabili.