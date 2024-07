Sorpresa! Ecco la nuova mania “virale” fra i turisti in Francia. E non si parla di musei o monumenti…

Il turismo americano in Europa è una fonte significativa di guadagni e un impulso positivo per l’economia. Tra le destinazioni più gettonate ci sono Italia, Germania e Francia. Proprio in Francia, però, è emersa una nuova tendenza, inaspettata e particolarmente popolare tra i turisti statunitensi. Questa moda, diventata virale sui social media, specialmente su TikTok, non riguarda panorami incantevoli, bellezze naturali, musei o monumenti. Al centro dell’attenzione non ci sono più la Tour Eiffel, il Louvre o Montmartre. Invece, sono le farmacie francesi ad aver catturato l’immaginazione dei visitatori.

Una tappa irrinunciabile per i turisti

L’hashtag #FrenchPharmacy ha preso piede sui social, con TikTok in particolare dove impazza tra gli utenti. Questa moda potrebbe sembrare insolita a prima vista, ma ha una spiegazione chiara. La nuova tendenza, che attira principalmente i turisti americani, è legata ai prodotti da banco disponibili nelle farmacie francesi. Sembra che questi turisti trovino irresistibile il giro tra le farmacie locali, non solo per i medicinali, ma soprattutto per i prodotti di bellezza e cura del corpo di marchi rinomati come Caudalie, La Roche-Posay, Nuxe ed Embryolisse. Questi marchi, che producono oli, creme idratanti, trucchi e altri prodotti per la cura personale, non sono facilmente reperibili negli Stati Uniti, se non a prezzi elevati online.

Influencer americani hanno quindi iniziato a considerare le farmacie francesi come veri e propri luoghi di culto, e tanti altri hanno seguito il loro esempio. Se questa moda può sembrare curiosa, c’è un ulteriore aspetto che potrebbe risultare ancora più strano. Oltre ai numerosi video dedicati ai prodotti da banco, stanno diventando virali anche i video che riprendono le insegne a forma di croce verde delle farmacie francesi, che si accendono e si spengono per segnalare la loro presenza. Molti turisti americani sono affascinati da queste insegne luminose, immortalate in video spesso accompagnati da musica da discoteca, che diventano rapidamente dei cult virali sui social media.

In definitiva, questa nuova mania ha trasformato un semplice giro in farmacia in un’esperienza di viaggio imprescindibile per molti turisti americani. Dal classico turismo culturale si è passati a un fenomeno più commerciale, ma che continua ad attirare e affascinare. Se sia qualcosa da celebrare o meno, resta una questione aperta, ma certamente rappresenta una curiosa evoluzione del turismo tradizionale.