Sorpresa top a “The Voice”: chi si è presentato sul palco

The Voice Senior è un programma televisivo italiano di genere talent show, in onda in prima serata ogni venerdì su Rai 1. Si tratta dello spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019. Va in onda dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano. In questa nuova edizione del programma 2024 alla guida dello show c’è sempre Antonella Clerici, la quele è affiancata da una super giuria: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Nel corso della puntata di ieri, 8 Marzo 2024, sul palco di The Voice Senior è salito anche un famoso ballerino.

“THE VOICE”, BRIAN BULLARD SALE SUL PALCO: STUPORE IN STUDIO

Sul palco di The Voice Senior ieri sera, 8 Marzo 2024, si è presentato un famoso ballerino, che però segretamente ha sempre avuto la passione per il canto. Danzatore, coreografo, insegnante, Brian Bullard è arrivato in Italia nel 1983 ed ha subito iniziato a lavorare a Fantastico 4, ma poi la sua lunga carriera televisiva è continuata con: Festivalbar, Il grande Bluff, Il Guastafeste, Unomania, La sai l’ultima?, Passaparola, Superstar Tour, Scherzi a parte, Reality Circus e Quelli che il calcio. Molti ricordano il 70enne per il sodalizio artistico con Garrison Rochelle, i due per anni sono stati inseparabili e hanno lavorato a lungo insieme. Il famoso artista è stato riconosciuto immediatamente da uno dei quattro giudici.

UNA FORTE PASSIONE PER IL CANTO

Brian Bullard si è presentato così a The Voice Senior: “Sono originario del Taxas, sono un coreografo e insegno. Ho iniziato a ballare tardi a 21 anni, ma dopo cinque anni a New York ho avuto i primi successi, dopo un’audizione mi hanno preso per un tour europeo. Mentre eravamo a Roma hanno visto me e Garrison e siamo stati scelti per ballare con Heather Parisi a Fantastico. Siamo diventati ‘Brian e Garrison’ e abbiamo avuto un sacco di copertine e interviste, non avrei mai pensato che mi sarebbe successa una cosa del genere. La danza mi ha dato tanto, ma se devo dire un segreto, ho sempre sognato di cantare. Stare qui a the Voice Senior è un grandissimo piacere. Vedere queste persone della mia età che si mettono ancora in gioco è molto bello e positivo. Non è che quando invecchi ti devi spegnere“.

Il famoso ballerino ha cantato Father and Son, ma nessun giurato si è girato, Arisa però non appena ha visto Bullard l’ha riconosciuto: “Oddio ma tu sei Brian di Brian e Garrison“. Gigi D’Alessio subito dopo ha spiegato il motivo che l’ha portato a non girarsi: “C’erano tante imprecisioni sull’intonazione. Noi sentiamo il colore della voce, l’intonazione e il tempo. Quando una di queste cose viene meno è difficile girarsi“.