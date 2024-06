“Sostanze tossiche in cosmetici e shampoo”. Sequestri in tutta Italia. Marche e prodotti interessati

Saponi, detergenti, schiume per capelli, deodoranti, creme e cosmetici ritirati dal commercio perché contaminati dal Lilial (BMHCA), una sostanza pericolosissima che è stata addirittura classificata come tossica per la riproduzione umana, oltre a causare problemi alla salute del feto, e può anche causare sensibilizzazione cutanea, perché ha un potere genotossico.



I sequestri

Decisive sono risultate decisive le segnalazioni al Sistema di allerta rapido europeo (Rapex). E, mentre produttori e distributori si scambiano accuse reciproche, sono scattati i sequestri in tutta Italia. Ma, i prodotti contaminati dal Lilial sarebbero ancora presenti sugli scaffali di numerosi esercizi, nonostante il tempo concesso alle aziende per liberarsi delle scorte rimanenti rivendendole ai produttori

Come riconoscere la presenza di Lilial

Per riconoscere in etichetta il Lilial, come stabilito dalla nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, basta verificare la presenza del codice BMHCA o di Buthyfenil Methylpropional. Resta da spiegare, quindi, che cosa non abbia funzionato nell’iter di smaltimento dei prodotti nocivi e per quale motivo moltissimi articoli siano rimasti all’interno dei magazzini nonostante il nuovo regolamento. Cosmetica Italia, l’associazione di categoria di Confindustria che rappresenta i produttori di settore, in occasione del maxi sequestro del 5 settembre 2023 aveva sostenuto che: “I produttori non sono responsabili né obbligati a ritirare dal commercio i prodotti immessi prima che scattasse il divieto” e che “sono quindi i distributori che devono preoccuparsi di togliere dal commercio” i prodotti incriminati.

L’elenco dei prodotti contaminati

Ecco l’elenco dei prodotti sequestrati fornito da L’Indipendente:

BOROTALCO Active Roll-on deodorant

Dove original crema idratante

INTESA Balsamo sensitive Aftershave

Nivea tonico addolcente Tonico pelli secche e sensibili

Palmolive aroma sensations shower gel

Neutromed Power Rivitalizzante Doccia Shampoo Corpo e Capelli

Neutromed Miele Elixir – Profumo di Gardenia Bianca shower foam

ONLY – olio non olio modellante Hair styling oil

Prep Crema Mani Ripatrice Hand cream

Lycia depilazion Crema dolce rasatura

Neutromed Cream & Oil shower foam

La notte dell’uomo Eau de toilette

Nivea rassodante Latte idratante

Nivea Creme care Salviettine struccanti viso

NIDRA Bagno latte delicato (lotti coinvolti B03ED130431 e B03ED210631)

Malizia Bon Bons Eau de toilette

Clinians Hydra Plus tonico rinfrescante

Palmolive naturals – oliva & latte Doccia crema

Perlier Body honey miel talco