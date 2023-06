Sottomarino disperso, aumentano le speranze!

Le squadre di soccorso sono in massima allerta nella speranza di trovare il Titan, il sottomarino per esplorazioni turistiche che è misteriosamente scomparso nell’area dell’affondamento del Titanic due giorni fa. La CNN, citando una nota interna del governo degli Stati Uniti, ha rivelato che sono stati avvertiti dei colpi regolari e che successivamente i dispositivi sonar dispiegati nella zona hanno rilevato altri segnali.



I colpi sono stati sentiti ogni 30 minuti, ma non è ancora chiaro quando siano iniziati o per quanto tempo siano durati. Martedì sera, un aggiornamento ha suggerito che sono stati registrati ulteriori suoni, sebbene questi non fossero più descritti come “colpi”. L’aggiornamento dichiarava: “È stato ascoltato un feedback acustico aggiuntivo che aiuterà a indirizzare le risorse di superficie e indica che possono esserci dei sopravvissuti”.



Le speranze di trovare il sottomarino e i suoi occupanti si sono rafforzate ulteriormente con la scoperta di un oggetto rettangolare bianco nell’acqua da parte di un aereo canadese P3. Tuttavia, una nave che doveva essere inviata per indagare sull’oggetto è stata dirottata per concentrarsi sul feedback acustico, indicando forse un cambio di priorità nelle operazioni di ricerca.



La misteriosa scomparsa del Titan è diventata una questione internazionale di ampia rilevanza, con le squadre di ricerca che lavorano instancabilmente per localizzare il sottomarino e portare in salvo eventuali sopravvissuti. Le operazioni continuano con un senso di urgenza, in quanto il tempo è un fattore cruciale in situazioni di soccorso del genere.



Le ultime rivelazioni rafforzano le speranze, ma sollevano anche nuove domande. Perché i suoni registrati non sono più descritti come “colpi”? Che cosa rappresenta il feedback acustico aggiuntivo? E soprattutto, cosa è successo al Titan? Le indagini sono in corso e il mondo intero tiene il fiato sospeso, sperando in un esito positivo.