Sparatoria in centro, bilancio grave: “Ipotesi terrorismo”

Una sparatoria si è verificata nella zona di Sharon, a nord di Tel Aviv, con un bilancio provvisorio di un morto e quattro feriti. Le forze dell’ordine locali hanno avviato una vasta operazione di sicurezza, sospettando una possibile matrice terroristica.

La polizia israeliana ha dichiarato che un sospettato è stato neutralizzato durante l’intervento, mentre un secondo individuo è riuscito a fuggire a bordo di un veicolo. Contestualmente, nella località di Tzur Yitzhak è stato attivato un allarme per prevenire eventuali infiltrazioni legate all’episodio.

Essendo una notizia di ultima ora, il bilancio delle vittime, il numero degli indagati e le dinamiche precise dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Ulteriori aggiornamenti ufficiali sono attesi nelle prossime ore per chiarire la natura e le conseguenze dell’attacco. Le autorità mantengono un monitoraggio costante della situazione, garantendo l’adozione di misure di sicurezza rafforzate sia nella zona interessata sia nei territori limitrofi.