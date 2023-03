Sparatoria negli Usa, la gaffe di Joe Biden

Gaffe di Joe Biden sulla sparatoria negli Usa. Il presidente americano interveniva a un raduno di imprese femminili nell’Ala Est della Casa Bianca. Appreso della sparatoria alla Covenant School di Nashville, nel Tennessee, ha deciso di non modificare la sua battuta d’apertura. “Sono qui per il gelato”, ha detto, creando sconcerto tra i presenti, che si aspettavano un contegno diverso nelle ore successive a una grave strage di massa.

Joe Biden in conferenza alla Casa Bianca

Strage di Nashville, la gaffe di Biden

Atteso nella East Room a un convegno di imprese femminili, Biden ha voluto lasciare intatta la sua battuta d’apertura. Questo nonostante poche ore prima si fosse appreso della morte di sei persone nella scuola elementare cattolica “Covenant School” di Nashville, nel Tennessee. Tra i sei morti anche tre bambini e la stessa autrice dell’assalto, Audrey Hale.



Biden ha deciso di non modificare il suo intervento in apertura, che in genere si fa per accattivarsi il pubblico. La gaffe di Joe Biden sulla sparatoria negli Usa. “Mi chiamo Joe Biden. Sono il marito della dottoressa Jill Biden. Mangio il gelato Jenìs con gocce di cioccolato. Sono sceso perché ho sentito che al rinfresco sarebbe stato servito proprio il gelato con gocce di cioccolato. A proposito, ne ho un intero frigorifero pieno al piano di sopra. Pensate che stia scherzando? Non è così”.

Joe Biden in un intervento al Congresso

Biden dopo la gaffe su Nashville: “Ora tocca al Congresso”

L’atteggiamento del presidente ha creato davvero il gelo tra i presenti, che non gli hanno risparmiato la pioggia di critiche successiva. Dopo alcuni minuti, il presidente ha poi affrontato la questione Nashville, definendo l’attentato “straziante e nauseante, il peggior incubo di una famiglia”. Il presidente si è poi rivolto al Congresso, implorando di “fermare la violenza delle armi” d’assalto. “Il Congresso deve agire: la maggioranza degli americani vuole un divieto delle armi d’assalto. Io ho usato a pieno il mio potere esecutivo”, ha aggiunto il presidente riferendosi ai diversi ordini esecutivi da lui firmati sul controllo delle armi, e ribandendo che ora “è venuto il momento” di un’azione del Congresso. “Non posso fare altro che implorare il Congresso di agire”.