Spopolano i “truffatori della giacca”. Come funziona lo stratagemma e cosa (non) fare

Se continuiamo a parlare di truffe, e in particolare di cybertruffe, è perché i malviventi hanno un’incredibile varietà di inganni, tecniche e sotterfugi che rendono facile cadere nelle loro trappole. Oggi introduciamo una nuova truffa, o meglio, un tentativo di truffa che è stato fortunatamente sventato grazie all’intervento della Polfer alla Stazione Termini di Roma. I borseggiatori hanno cercato di mettere in atto la cosiddetta truffa della giacca, ma senza successo. Questo stratagemma consiste nell’uso di una giacca per coprire lo zaino o il telefono cellulare della vittima, che viene distratta da un complice. Una manovra molto rapida, ma che questa volta non ha funzionato. Scopriamo cosa è accaduto.

Come funziona la “truffa della giacca”

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer, mentre pattugliavano via Giovanni Giolitti vicino all’ala Mazzoniana e al Mercato centrale, hanno notato un uomo sospetto che era già noto alle forze dell’ordine. Questo individuo, con fare furtivo, si aggirava tra i viaggiatori in attesa dei pullman diretti agli aeroporti di Roma. È stato raggiunto da un secondo uomo, e insieme sono entrati nel Mercato centrale di Termini. I due si sono mossi tra la folla, cercando persone sedute ai tavolini, probabilmente alla ricerca delle vittime “perfette” da derubare. Quando uno dei borseggiatori è uscito tenendo tra le mani un giubbotto sotto il quale celava un oggetto, i poliziotti sono intervenuti e lo hanno fermato mentre tentava di fuggire con il suo complice. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato. La giacca serviva a occultare uno zaino rubato a un turista ignaro.

La variante della truffa e cosa fare per proteggersi

Il consiglio, ovviamente, è di prestare sempre attenzione quando si viene approcciati da sconosciuti, specialmente se sono in due. Mentre si parla con uno, è importante tenere d’occhio l’altro. Non bisogna avvicinarsi troppo e bisogna fare attenzione a borse, zaini, telefoni e portafogli. Esiste anche una variante della truffa della giacca: una persona si siede dietro la vittima che ha appoggiato la propria giacca sullo schienale della sedia. Poi, si toglie la propria giacca e la poggia sullo schienale della sua sedia, facendo in modo che le due giacche combacino. A questo punto, finge di rovistare nelle tasche della sua giacca, ma in realtà sta mettendo le mani nelle tasche della giacca della vittima, mentre un complice supervisiona il tutto.