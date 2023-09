Sport in lutto, davvero troppo presto. Dolore infinito

È un momento di profonda tristezza per il mondo del calcio inglese. Laura, moglie di Josh Vickers, portiere del Derby County, è deceduta a causa di un tumore, soli tre mesi dopo il loro matrimonio.



Il 27enne Vickers, che aveva iniziato la sua carriera nell’Arsenal, ha espresso il suo dolore con una toccante lettera pubblicata su Instagram, accompagnata da una foto del loro matrimonio avvenuto a giugno.



La lettera, un’esplosione di emozioni e dolore, inizia: “L’ho scritto e non scritto così tante volte e ancora non riesco a trovare le parole giuste da dire e non so se lo farò mai”. Vickers parla poi della sua amata moglie, della forza e del coraggio mostrato nonostante la malattia, e della sua battaglia contro il cancro.



“Laura è la persona più forte, coraggiosa e amorevole che abbia mai incontrato. Abbiamo pianto, riso e ballato durante alcuni momenti difficili”, scrive Vickers.



Il portiere ha inoltre espresso gratitudine verso chi li ha sostenuti in questi difficili momenti: “Grazie a tutti coloro che hanno supportato me ed entrambe le famiglie in questo momento incredibilmente difficile. Sono davvero fortunato ad avere una famiglia e degli amici straordinari! Ti amo sempre e per sempre”.



La commozione e il sostegno della comunità calcistica e dei fan sono stati immediati, con molti che hanno inviato messaggi di condoglianze e solidarietà attraverso i social media. Questa tragica notizia ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e quanto sia importante abbracciare ogni momento.