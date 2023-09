Sport italiano in lutto, ha vinto tutto con quella maglia

È venuto a mancare Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan e della Nazionale italiana di calcio. Nato a Caselle Lurani, in provincia di Lodi, il 10 agosto 1942, Lodetti è stato una figura emblematica nel mondo del calcio italiano, celebrato per le sue vittorie sia in maglia rossonera sia in maglia azzurra.

Una carriera ricca di successi

Lodetti ha rappresentato un’epoca d’oro del Milan, formando una coppia vincente con Gianni Rivera negli anni Sessanta. Durante il suo decennio rossonero, dal 1961 al 1970, ha conquistato due Scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia. Numeri che parlano di un atleta d’eccezione e di un professionista capace di iscriversi nella storia del calcio italiano.

Il 1968 rappresenta uno degli anni più indimenticabili della sua carriera, anno in cui, sotto la guida di Ferruccio Valcareggi, ha contribuito alla vittoria dell’Europeo con la Nazionale italiana.



Dopo l’esperienza milanese, Lodetti ha continuato la sua carriera calcistica nelle fila della Sampdoria, del Foggia e del Novara, chiudendo la sua avventura come calciatore nel 1978.