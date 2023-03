Sta male! Il campione operato alla testa

Daniele Scardina e Diletta Leotta

Il pugile italiano Daniele Scardina è ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma stabili dopo aver subito un malore durante una normale seduta di allenamento. Il 31enne lombardo stava preparando il suo debutto nella categoria dei mediomassimi, previsto per il prossimo 24 marzo all’Allianz Cloud, quando si è sentito male e ha dovuto essere sottoposto a un’operazione alla testa dopo essere stato messo in coma farmacologico.



La notizia ha scosso il mondo del pugilato e non solo, visto che Scardina è conosciuto anche per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva “Ballando con le stelle” e per il suo flirt con la presentatrice Diletta Leotta. Residente a Miami, Scardina si allena nella famosa 5th Street Gym, dove Muhammad Ali si allenava negli anni ’60.



Scardina ha iniziato la sua carriera a Santo Domingo e ha conquistato diverse cinture, tra cui Intercontinentale, Internazionale e Unione Europea. Il suo grande sogno è combattere per un titolo mondiale, ma la sua carriera è stata interrotta bruscamente lo scorso maggio quando è stato nettamente battuto per ko tecnico alla quinta ripresa da Giovanni De Carolis.



La rivincita con De Carolis era stata più volte annunciata, ma Scardina aveva deciso di rinunciare, non riuscendo più a rientrare nei limiti di peso della categoria dei supermedi. La sua sconfitta aveva suscitato molte polemiche, ma Scardina aveva continuato ad allenarsi e a prepararsi per il suo debutto nella nuova categoria.



Attualmente, non si conoscono le cause del malore che ha colpito Scardina durante l’allenamento, ma la sua condizione è definita grave ma stabile. Il mondo del pugilato e di tutto lo sport si stringe attorno a lui e alla sua famiglia, augurandogli una pronta guarigione e un ritorno sul ring.