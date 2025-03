“Stimola la crescita dei tumori”. Ecco l’incredibile scoperta su un alimento di uso quotidiano

Recenti scoperte scientifiche hanno portato alla luce un legame preoccupante tra il consumo di fruttosio e la crescita tumorale. Uno studio condotto dai ricercatori della Washington University di St. Louis, pubblicato sulla rivista Nature, ha evidenziato come il fruttosio possa indirettamente favorire lo sviluppo di neoplasie quali melanoma, carcinoma mammario e cancro cervicale. Il fruttosio, uno zucchero semplice presente in molti alimenti come frutta e verdura, non sembra alimentare direttamente le cellule tumorali. Tuttavia, il fegato lo trasforma in nutrienti che le cellule maligne possono utilizzare per proliferare. Il professor Gary Patti, coautore dello studio, ha osservato: “Quando pensiamo ai tumori, tendiamo a concentrarci sui componenti alimentari che consumano direttamente. Metti qualcosa nel tuo corpo e poi immagini che il tumore lo assorba. Ma gli esseri umani sono complessi: ciò che metti nel tuo corpo può essere consumato dai tessuti sani e poi convertito in qualcos’altro che i tumori usano”.

Utilizzando la metabolomica, una tecnica che traccia il movimento delle piccole molecole attraverso i tessuti, i ricercatori hanno scoperto che il fruttosio aumenta la disponibilità di lipidi nel sangue, in particolare le lisofosfatidilcoline (LPC). Questi lipidi sono fondamentali per la costruzione delle membrane cellulari, essenziali per la crescita e la divisione delle cellule tumorali. Il dottor Fowle-Grider, primo autore dello studio, ha sottolineato: “Siamo rimasti sorpresi dal fatto che il fruttosio fosse appena metabolizzato nei tipi di tumore che abbiamo testato”. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative sia in ambito terapeutico che nutrizionale. Comprendere il ruolo del fegato nella conversione del fruttosio in nutrienti utilizzabili dai tumori potrebbe portare allo sviluppo di nuove strategie per limitare la disponibilità di questi nutrienti alle cellule maligne. Inoltre, potrebbe influenzare le raccomandazioni dietetiche, incoraggiando una riduzione del consumo di fruttosio, soprattutto quello presente negli alimenti ultra-processati, per contribuire alla prevenzione del cancro.