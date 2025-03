“Sto così” Domenica in, si toglie la parrucca e racconta in diretta la sua malattia

Durante la puntata odierna di “Domenica In”, il celebre cantautore Sandro Giacobbe ha condiviso con il pubblico la sua personale battaglia contro il cancro, una lotta che dura da oltre un decennio. Nel 2014 gli è stato diagnosticato un carcinoma alla prostata, seguito successivamente da un meningioma. Attualmente, Giacobbe affronta un grave problema all’anca che lo costringe all’uso della sedia a rotelle. Ha dichiarato: “Dal 6 gennaio non sono più uscito di casa per evitare che mi fotografassero in carrozzina”.

Durante l’intervista, Giacobbe ha deciso di togliersi la parrucca, affettuosamente soprannominata “Teresa”, spiegando come un tempo fosse molto attento alla propria immagine, ma che ora vede le cose in modo diverso. Questo gesto ha commosso il pubblico in studio e i telespettatori, mostrando la sua vulnerabilità e il coraggio nell’affrontare la malattia.

La moglie di Giacobbe, Marina Peroni, presente in studio, ha raccontato il loro percorso insieme, iniziato nel 2010. Ha condiviso le difficoltà affrontate, soprattutto dopo l’aggravarsi della malattia del marito nell’ottobre scorso, e come abbia cercato supporto psicologico per affrontare la situazione con serenità.

Nonostante le difficoltà, Giacobbe ha voluto lanciare un messaggio di speranza a chi sta vivendo situazioni simili, sottolineando l’importanza di non perdere mai la speranza e di affrontare la vita con positività. Ha inoltre rivelato di essere in attesa di un nuovo farmaco, previsto tra maggio e giugno, che potrebbe migliorare la sua condizione, affermando: “È una nuova speranza, e non dobbiamo mai perderla”.