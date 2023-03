Storia di Tiziano, il clochard che ha vinto al “Gratta e vinci” e…

Tiziano Pellonara, un ex operaio di 63 anni residente a Jesi, nella provincia di Ancona, è diventato noto nella città come “l’uomo con il cappello volante” dopo aver vinto 240.000 euro netti al “Gratta e Vinci” nel settembre del 2020. La vincita gli aveva permesso di lasciare il suo lavoro e di iniziare a prendersi cura della sua anziana madre a tempo pieno. Tuttavia, dopo aver finito i soldi, Pellonara si era trovato costretto a chiedere l’elemosina al semaforo per poter sopravvivere.



A febbraio del 2021, su iniziativa di un parente che temeva che Pellonara potesse essere stato truffato da terzi, la Procura di Ancona aveva sequestrato gli assegni circolari che contenevano la sua vincita. Il clochard si era trovato costretto a tornare a chiedere l’elemosina al semaforo e a rimanere in una situazione di grande difficoltà economica.



Tuttavia, il 13 marzo 2021, il Tribunale di Ancona ha deciso di restituire a Tiziano Pellonara la sua vincita. La Procura ha dissequestrato gli assegni circolari, permettendo al clochard di lasciare definitivamente la strada e di pagare i suoi debiti accumulati. Ora, finalmente, Pellonara può tornare ad aiutare l’anziana madre e dedicarsi alla sua attività di volontariato presso la Caritas.



La storia di Tiziano Pellonara ha suscitato grande commozione a Jesi e ha messo in evidenza la difficoltà di molte persone anziane e in difficoltà economica. La vicenda ha dimostrato come, a volte, un piccolo gesto di solidarietà e generosità possa fare la differenza nella vita di una persona bisognosa.