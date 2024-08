Un violento temporale ha colpito la zona di Rimini e provincia intorno alle 13, provocando molti disagi per i cittadini. Le forti piogge hanno rapidamente messo sotto pressione il sistema fognario cittadino, causando allagamenti nelle strade e difficoltà alla viabilità.

Emergenza e interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo ha generato numerose segnalazioni ai Vigili del Fuoco per scantinati allagati. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha comunicato su Facebook l’attivazione del Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza. “Sottopassi e strade allagate, alberi caduti, blackout elettrici in varie zone della città. Si sta lavorando per risolvere al più presto le criticità,” ha dichiarato il sindaco.

Temporale e condizioni meteo

Il temporale, ora cessato, è stato accompagnato da fulmini e grandinate locali. Le precipitazioni erano state preannunciate da un’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile e dall’Arpae a partire dalle 12 su tutta la Romagna. Il meteorologo riminese e divulgatore scientifico Ampro, Roberto Nanni, ha commentato su Facebook: “L’ira di Zeus si scatena con rovesci e temporali che scaricano in poco tempo oltre 60 mm di pioggia” sul Riminese.

Ripristino della normalità

Le autorità locali e i servizi di emergenza sono impegnati nel ripristinare la normalità il più rapidamente possibile. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti delle autorità per ulteriori istruzioni.

Previsioni e avvisi della Protezione Civile

Un’area d’instabilità sta raggiungendo l’Italia, causando un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi sparsi sull’Emilia-Romagna orientale e le regioni centrali, specialmente vicino alle aree appenniniche, ma in graduale esaurimento già da questa sera.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna centro-orientale, Toscana, Marche, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.