Strage a Minneapolis: il gesto eroico di un bambino durante la sparatoria nella scuola

Un episodio drammatico ha segnato la comunità di Minneapolis, dove una sparatoria ha colpito la chiesa della scuola dell’Annunciazione, causando vittime tra i più piccoli. In questo contesto di terrore, emerge il racconto di Weston Halsne, un bambino di 10 anni che ha vissuto attimi di paura e ha potuto contare sul coraggio di un amico.

Secondo la testimonianza di Weston, gli spari sono avvenuti a pochi metri da lui: «Ero a due posti di distanza dalle vetrate, quindi gli spari erano proprio vicino a me. Il mio amico Victor si è sdraiato sopra di me per proteggermi, ma è stato colpito».

Il gesto di Victor ha impedito che Weston riportasse ferite gravi, ma purtroppo il bambino ha subito delle lesioni a causa dei colpi d’arma da fuoco. Nel frattempo, quattro bambini feriti nell’attacco sono stati dimessi dall’ospedale, mentre rimane il dolore per le due vittime giovanissime, di otto e dieci anni, che non ce l’hanno fatta.

Questo tragico evento riaccende l’attenzione sull’allarme delle stragi nelle scuole negli Stati Uniti, dove a pagare il prezzo più alto sono spesso i più innocenti. La comunità locale e nazionale riflettono su un fenomeno che continua a scuotere profondamente la società.