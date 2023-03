Strage di Brescia: la Meloni non si costituisce parte civile

La Presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita parte civile nell’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, nata dall’inchiesta quattro sulla strage di piazza della Loggia a Brescia. Quarantanove anni dopo la strage, si torna in aula per cercare nuovi pezzi di verità sull’esplosione di una bomba nascosta in un cestino di rifiuti in piazza della Loggia, a Brescia, che provocò 8 morti e 102 feriti. Davanti alla giudice Francesca Grassani si è aperta l’udienza preliminare nell’ambito dell’indagine quater sulla strage del 28 maggio 1974 che ha visto emergere come possibili esecutori dell’attentato le figure dei neofascisti veronesi Marco Toffaloni e Roberto Zorzi.



La mancata costituzione della Presidenza del Consiglio nel nuovo processo ha scatenato le reazioni di Manlio Milani, presidente dell’Associazione familiari vittime della strage di piazza della Loggia a Brescia e del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Milani ha affermato di non sapere se la presidenza del Consiglio sia stata avvertita in merito all’udienza o se sia stata una scelta di non costituirsi parte civile, ma ha espresso la speranza che la situazione venga chiarita nei prossimi giorni. Il sindaco Del Bono, invece, ha commentato definendo la mancata costituzione una pessima notizia e ha dichiarato che sarebbe stato opportuno e politicamente rilevante che la Presidenza del Consiglio si costituisse parte civile nel processo in corso sulla strage di Piazza della Loggia.



La strage di Piazza della Loggia è stata uno degli episodi più tragici della storia italiana e ha lasciato una profonda cicatrice nella memoria collettiva del paese. A quasi cinquant’anni di distanza, la ricerca della verità e della giustizia continua ad essere un imperativo morale per la società italiana e per i familiari delle vittime. La mancata costituzione della Presidenza del Consiglio come parte civile nel nuovo processo rappresenta una perdita importante per la lotta alla violenza e al terrorismo e un segnale di scarsa attenzione alle istanze di giustizia e di memoria collettiva.