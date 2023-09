Strage di giovani sulla strada. Una carneficina

Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco dopo le 5 di oggi, provocando la morte di quattro giovani e lasciando due dei loro coetanei in condizioni critiche. La tragedia si è consumata in direzione Quartu Sant’Elena.



Le vittime, due ragazzi e due ragazze, avevano un’età compresa tra i 18 e i 20 anni. Erano tutti a bordo di una Ford Fiesta che, per motivi ancora da chiarire, ha violentemente urtato un marciapiede all’altezza del cavalcavia dell’Asse Mediano, provocando il ribaltamento del veicolo.



Immediato l’intervento sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale di Cagliari. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, quattro giovani hanno perso la vita sul colpo. Gli altri due occupanti dell’auto sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con il codice rosso, segnalando la gravità delle loro condizioni.



La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Il profondo cordoglio pervade la comunità di Cagliari, che oggi piange la perdita di quattro delle sue giovani vite.